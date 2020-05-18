Происшествия

Вести.RuВести.RuФутболиста сборной Англии Хадсона-Одои обвиняют в изнасиловании

Девушка обвиняет 19-летнего игрока сборной Англии в изнасиловании, сообщает издание Daily Mail и Хадсон-Одои может оказаться в тюрьме, если окажется, что спортсмен вступил в сексуальную связь, не получив на то разрешение.
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Daily Mail: Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

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Игрока «Челси» обвинили в изнасиловании

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Арестованный за нарушение карантина футболист «Челси» освобождён под залог

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19-летний игрок «Челси» подозревается в изнасиловании

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Игрок «Челси» нарушил карантин ради женщины и подозревается в изнасиловании

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Футболиста сборной Англии Хадсона-Одои обвиняют в изнасиловании

Вести.Ru12:16
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Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
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Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе

Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
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Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
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Вера Брежнева натянула блестящий облегающий костюм и поразила поклонников

Не выдержав однообразия, артистка вырядилась в свой парадный серебристый облегающий костюм, чтобы покрасоваться перед зеркалом и снять себя на видео.
Московский Комсомолец 13:08
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

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Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
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Происшествия

В Костромской области нашли мертвым московского профессора

Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек.
Вести.Ru 12:47
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Футбол

Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня

Как сообщает Football Italia, контактные тренировки были отложены из-за проблем с медицинским протоколом, а дата, назначенная для возобновления сезона (13 июня), похоже, будет изменена, так как в указе премьер-министра есть пункт о том, что Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
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Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Футбол

Сердар Азмун отреагировал на слухи об интересе «Наполи» и «Эвертона»

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Появление сериалов о пандемии предсказывает кинокритик Разлогов

После окончания пандемии коронавируса в России популярность обретут фильмы абсолютно всех жанров, заявил в разговоре с ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.
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Общество

Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
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Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Lenta.ru 12:49
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Общество

Коронавирусом заболели шесть депутатов Госдумы

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 18 мая разговаривал по телефону с депутатом Оксаной Пушкиной, которая заболела коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
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Без Telegram. Блокчейн-платформа Free TON начала раздачу своих токенов

Проект Free TON, основанный на блокчейн-платформе Павла Дурова Telegram Open Network, объявил на своем официальном форуме о начале раздачи своей криптовалюты.
РБК 13:44
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса умерли 11 человек

В Саратовской области под медицинским наблюдением остаются 4134 человека, прибывших из-за рубежа и неблагополучных по коронавирусу территорий, 7,5 тысячи сняты с учета.
Регион 64 05:34
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Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
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Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

RT на русском 10:27
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Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
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