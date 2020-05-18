Происшествия
Вести.RuФутболиста сборной Англии Хадсона-Одои обвиняют в изнасиловании
Девушка обвиняет 19-летнего игрока сборной Англии в изнасиловании, сообщает издание Daily Mail и Хадсон-Одои может оказаться в тюрьме, если окажется, что спортсмен вступил в сексуальную связь, не получив на то разрешение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Авто
Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
Автоновости дня 04:43
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Шоу-бизнес
Вера Брежнева натянула блестящий облегающий костюм и поразила поклонников
Не выдержав однообразия, артистка вырядилась в свой парадный серебристый облегающий костюм, чтобы покрасоваться перед зеркалом и снять себя на видео.
Московский Комсомолец 13:08
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Ранее в полиции информировали, что мужчина открыл стрельбу из, предположительно, охолощенного оружия из окна дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы, никто не пострадал.
РИА Новости 14:05
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Происшествия
В Костромской области нашли мертвым московского профессора
Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек.
Вести.Ru 12:47
Футбол
Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня
Как сообщает Football Italia, контактные тренировки были отложены из-за проблем с медицинским протоколом, а дата, назначенная для возобновления сезона (13 июня), похоже, будет изменена, так как в указе премьер-министра есть пункт о том, что Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
Советский спорт 11:09
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Футбол
Сердар Азмун отреагировал на слухи об интересе «Наполи» и «Эвертона»
Bookmaker-ratings.ru 12:50
Кино
Появление сериалов о пандемии предсказывает кинокритик Разлогов
После окончания пандемии коронавируса в России популярность обретут фильмы абсолютно всех жанров, заявил в разговоре с ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.
Live24 02:58
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Общество
Коронавирусом заболели шесть депутатов Госдумы
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 18 мая разговаривал по телефону с депутатом Оксаной Пушкиной, которая заболела коронавирусом.
Псковское агентство информации 10:02
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Технологии
Без Telegram. Блокчейн-платформа Free TON начала раздачу своих токенов
Проект Free TON, основанный на блокчейн-платформе Павла Дурова Telegram Open Network, объявил на своем официальном форуме о начале раздачи своей криптовалюты.
РБК 13:44
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса умерли 11 человек
В Саратовской области под медицинским наблюдением остаются 4134 человека, прибывших из-за рубежа и неблагополучных по коронавирусу территорий, 7,5 тысячи сняты с учета.
Регион 64 05:34
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
RT на русском 10:27
Экономика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости вчера в 01:00