Девушка обвиняет 19-летнего игрока сборной Англии в изнасиловании, сообщает издание Daily Mail и Хадсон-Одои может оказаться в тюрьме, если окажется, что спортсмен вступил в сексуальную связь, не получив на то разрешение.

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Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 1

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Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Ранее в полиции информировали, что мужчина открыл стрельбу из, предположительно, охолощенного оружия из окна дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы, никто не пострадал. 17

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Происшествия В Костромской области нашли мертвым московского профессора Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек. 6

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Общество Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 21

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Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

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