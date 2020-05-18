Происшествия

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФутболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

Как сообщает Daily Mail, девушка вызвала полицию, поскольку Хадсон-Одои её изнасиловал. Футболисту были выдвинуты подозрения, он был освобождён в понедельник утром под залог без каких-либо официальных комментариев. Журналисты издания связались с представителем Хадсона-Одои.
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Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

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