Происшествия
MetaratingsПолиция подозревает нападающего «Челси» Хадсона-Одои в изнасиловании
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован 17 мая за изнасилование. Ранее сообщалось, что задержание футболиста было связано с нарушением режима самоизоляции, так как Хадсон-Одои стал одним из первых футболистов, которые заразились новым вирусом.
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Политика
В Кремле заявили об отсутствии даты голосования по Конституции
В случае успешного голосования президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.
Новые Ведомости 03:56
Футбол
Стали известны имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»
Трое футболистов московского "Динамо" сдали положительный тест на коронавирус.
Российская газета 19:41
Общество
Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601
Всего с начала распространения эпидемии в регионе зафиксировали 601 случай заражения,142 человека выздоровели, шестеро умерли.
РБК вчера в 00:59
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
Общество
В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом
Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 17:55
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
Общество
В России снизилось количество школьников, употребляющих алкоголь
В России значительно снизилось количество школьников, которые хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь или сигареты.
MedikForum.ru 19:07
Политика
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Здоровье
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Здоровье
Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
РИА Новости 20:14
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Министр труда дал прогноз по росту безработицы
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона.
Интерфакс 17:44
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»
«По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2"», - отметил он.
Rambler News Service 10:07
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Происшествия
Почти полкилограмма гашишного масла изъяли полицейские у сахалинца
В общей сложности сотрудники сахалинской полиции изъяли из незаконного оборота почти полкилограмма гашишного масла.
АСТВ 20:16
Авто
Skoda приостановила поставки модели Octavia
Пока нет точной информации, выявлена ли эта проблема у Skoda Octavia, но решение о приостановке поставок этой модели уже принято.
Тарантас Ньюс 08:20
Единоборства
Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru вчера в 02:11
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Происшествия
Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследование
Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование.
Ведомости 17:03
Футбол
Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов
Правительство сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Ведомости вчера в 03:31