Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован 17 мая за изнасилование. Ранее сообщалось, что задержание футболиста было связано с нарушением режима самоизоляции, так как Хадсон-Одои стал одним из первых футболистов, которые заразились новым вирусом.

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