Происшествия

MetaratingsMetaratingsПолиция подозревает нападающего «Челси» Хадсона-Одои в изнасиловании

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован 17 мая за изнасилование. Ранее сообщалось, что задержание футболиста было связано с нарушением режима самоизоляции, так как Хадсон-Одои стал одним из первых футболистов, которые заразились новым вирусом.
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Daily Mail: Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

Бомбардир.ру13:36

Игрока «Челси» обвинили в изнасиловании

Lenta.ru13:32

19-летний игрок «Челси» подозревается в изнасиловании

LiveResult.Ru11:19

Полиция подозревает нападающего «Челси» Хадсона-Одои в изнасиловании

Metaratings12:00

Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

Евро-футбол.ру11:19

Футболиста сборной Англии Хадсона-Одои обвиняют в изнасиловании

Вести.Ru12:16

Игрок «Челси» нарушил карантин ради женщины и подозревается в изнасиловании

Спорт день за днем10:25
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии даты голосования по Конституции

В случае успешного голосования президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.
Новые Ведомости 03:56
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Футбол

Стали известны имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Трое футболистов московского "Динамо" сдали положительный тест на коронавирус.
Российская газета 19:41
Общество

Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601

Всего с начала распространения эпидемии в регионе зафиксировали 601 случай заражения,142 человека выздоровели, шестеро умерли.
РБК вчера в 00:59
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
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Общество

В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом

Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 17:55
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Здоровье

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
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Энергетика

Россия создаст нефтяной резерв по примеру США

Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
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Общество

В России снизилось количество школьников, употребляющих алкоголь

В России значительно снизилось количество школьников, которые хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь или сигареты.
MedikForum.ru 19:07
Политика

Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
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Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

Вести.Ru 06:01
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Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
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Здоровье

Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19

Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
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Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
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Здоровье

Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
РИА Новости 20:14
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона.
Интерфакс 17:44
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
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Общество

«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

«По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2"», - отметил он.
Rambler News Service 10:07
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Хоккей

Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
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Происшествия

Почти полкилограмма гашишного масла изъяли полицейские у сахалинца

В общей сложности сотрудники сахалинской полиции изъяли из незаконного оборота почти полкилограмма гашишного масла.
АСТВ 20:16
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Skoda приостановила поставки модели Octavia

Пока нет точной информации, выявлена ли эта проблема у Skoda Octavia, но решение о приостановке поставок этой модели уже принято.
Тарантас Ньюс 08:20
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Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172

Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru вчера в 02:11
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
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Происшествия

Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследование

Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование.
Ведомости 17:03
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Футбол

Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов

Правительство сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Ведомости вчера в 03:31
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