Коронавирус
Говорит МоскваФК «Челси» отправлен на карантин из-за коронавируса у Хадсона-Одои
Тренировочный центр «Челси» частично закрыт, основной состав клуба, тренерский штаб и часть персонала будут изолированы. Ранее о помещении на карантин на карантин сообщил английский «Арсенал» — из-за коронавируса у главного тренера Микеля Артеты.
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