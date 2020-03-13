Тренировочный центр «Челси» частично закрыт, основной состав клуба, тренерский штаб и часть персонала будут изолированы. Ранее о помещении на карантин на карантин сообщил английский «Арсенал» — из-за коронавируса у главного тренера Микеля Артеты.

ФК «Челси» отправлен на карантин из-за коронавируса у Хадсона-Одои

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