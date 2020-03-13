Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваФК «Челси» отправлен на карантин из-за коронавируса у Хадсона-Одои

Тренировочный центр «Челси» частично закрыт, основной состав клуба, тренерский штаб и часть персонала будут изолированы. Ранее о помещении на карантин на карантин сообщил английский «Арсенал» — из-за коронавируса у главного тренера Микеля Артеты.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Челси» выступил с заявлением после заражения Хадсона-Одои коронавирусом

Чемпионатвчера в 23:08

У вингера «Челси» обнаружили коронавирус

Sport.ru02:29

Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Soccer.ruвчера в 22:36

Каллум Хадсон-Одои: Я выздоровел после заражения коронавирусом (видео)

Советский спорт04:59

Футболист «Челси» заболел коронавирусом

Sport24.ruвчера в 21:52

У форварда «Челси» Хадсон-Одои выявлен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 21:49

Хадсон-Одои заразился коронавирусом, «Челси» самоизолируется

Sports.ruвчера в 21:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:31, Ашберн

Комментарии

Общество

Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом

РИА Новости 03:41
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Постановление подписал губернатор, которое действует с 13-го числа марта.
SMINEWS в Подольске 05:08
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Общество

Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз

Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз В стране объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
Екатеринбург-ТВ 05:09
Политика

Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании

РИА Новости 05:14
Кино

«КиноПоиск HD» выпустит семь новых сериалов

Принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" собирается выпустить семь новых оригинальных сериалов.
Piter.tv 04:19
Общество

Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 01:44
Общество

ОСАГО может подорожать для 15% водителей

Москва, 12 марта 2020, 11:50 — REGNUM Законопроект об индивидуализации ОСАГО повысит тарифы для 15% водителей.
REGNUM вчера в 04:50
Экономика

Рынки США закрылись крупнейшим падением с 1987 года

На рынках США 12 марта произошел крупнейший с октября 1987 года обвал основных котировок.
Татар-информ вчера в 23:51
Политика

Все регионы России одобрили закон о поправке к Конституции

Парламент Адыгеи выступил за закон о поправке к Конституции, сообщила пресс-служба.
RT на русском 05:22
Авто

В России появился базовый кроссовер Skoda Karoq

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на кроссовер Skoda Karoq в начальной комплектации Active с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 03:32
Космос

Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю

Smolnarod.ru 10 марта в 04:50
Музыка

Клип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru 04:39
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Общество

Петербург бросит в печь 1 млн тонн мусора. Половину - в Новом Девяткино, вторую - в Колпино

Речь идет о 1,8 млн тонн в год.
47 новостей 05:10
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия 04:00
Политика

Козак сообщил о новом механизме урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, который теперь курирует ситуацию на востоке Украины, сообщил о создании нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Московский Комсомолец 11 марта в 16:36
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Znak.com 03:17
Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть 11 марта в 10:10
Экономика

Путин объяснил необходимость санации банков

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали «миллионы» граждан.
РБК 05:09
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Политика

В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»

Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Lenta.ru 04:05
Происшествия

Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео

Невские Новости 03:35
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Автоспорт

Руководство Формулы-1 официально отменило Гран-при Австралии

Руководство Формулы-1 приняло решение полностью отменить Гран-при Австралии из-за пандемии коронавируса.
LiveResult.Ru вчера в 21:36
Культура

Вышел трейлер документального фильма о Beastie Boys

News.ru вчера в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное