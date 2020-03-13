Коронавирус

MetaratingsMetaratingsФутболист «Челси» Хадсон-Одои заболел коронавирусом

Футбольный клуб «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что у игрока лондонской команды Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус. Весь тренерский штаб, футболисты и персонал «Челси», контактировавшие с футболистом, вынуждены пройти карантин.
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У вингера «Челси» обнаружили коронавирус

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Футболист «Челси» заболел коронавирусом

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Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

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У форварда «Челси» Хадсон-Одои выявлен коронавирус

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Хадсон-Одои заразился коронавирусом, «Челси» самоизолируется

Sports.ruвчера в 21:47
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Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Газета.Ru 03:00
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В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
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Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
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Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% сократить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак простаты назначали «далеко не самую информативную и болезненную» биопсию, передает Medicalxpress.Сообщается, что исследователи из Великобритании разработали новый метод идентификации биомаркеров рака простаты с помощью анализа мочи.
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

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