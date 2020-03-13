Коронавирус
MetaratingsФутболист «Челси» Хадсон-Одои заболел коронавирусом
Футбольный клуб «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что у игрока лондонской команды Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус. Весь тренерский штаб, футболисты и персонал «Челси», контактировавшие с футболистом, вынуждены пройти карантин.
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В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Установлено, что с 1995 по 2005 год члены банды убили 12 человек.
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Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
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Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний
Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
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В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Авто
В России появился базовый Skoda Karoq
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на кроссовер Skoda Karoq в начальной комплектации Active с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Супруги умерли в один день от коронавируса
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Общество
Меган Маркл расплакалась перед отъездом в Канаду без принца Гарри
Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Футбол
У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Автоспорт
Гран-при Австралии официально отменён
Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса, информацию об этом опубликована BBC.
Наука
Найден простой способ избежать биопсии при диагностике рака простаты
Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% сократить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак простаты назначали «далеко не самую информативную и болезненную» биопсию, передает Medicalxpress.Сообщается, что исследователи из Великобритании разработали новый метод идентификации биомаркеров рака простаты с помощью анализа мочи.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Спорт
Большунов выиграл Кубок мира после отказа норвежцев из-за коронавируса
Москва, 11 марта 2020, 12:54 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов стал первым российским спортсменом, выигравшим Кубок мира.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Политика
Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
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Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Гаджеты
Samsung обновит старые флагманские смартфоны до One UI 2.1
One UI 2.1 предлагает не так много новых функций по сравнению с предыдущей версией оболочки, потому для её портирования на более старые модели может потребоваться совсем немного времени.
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео
После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.