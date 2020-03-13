Коронавирус

Live24Live24Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Как сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба «Челси», футболист Каллум Хадсон-Одои сделал тест, по итогам которого подтвердился факт наличия у него коронавируса.
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Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Советский спорт01:21
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Комментарии

Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Общество

Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава

На сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, касающийся вопросов, связанных с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:19
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
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Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27

Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
РИА Новости 07:19
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс вчера в 11:18
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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Массовые мероприятия запретили в Петербурге

Постановление о запрете на проведение массовых мероприятий подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.
iReactor 08:35
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:34
Происшествия

В Мурманске из-за снежной бури столкнулись 13 автомобилей

Снежная буря, которая обрушилась в первой половине дня на Мурманск и продолжается до сих пор, создала множество проблем автомобилистам.
Российская газета 10:15
Экономика

Баланс ФРС США может вырасти на $1,5 трлн

Финансовая система Соединенных Штатов получит дополнительную поддержку в виде полутора триллионов долларов.
Городовой 04:16
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Хоккей

Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей

Телеканал UTV 05:00
Политика

В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом

Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
РБК 10:21
Футбол

Президент «Атлетико»: «Я бы заключил с Симеоне пожизненный контракт»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо похвалил главного тренера команды Диего Симеоне.
Sport24.ru 10:18
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
ТК Звезда 08:26
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Политика

Юрий Луценко рассказал об украинских героях, узнавших правду о рейсе MH17

В интервью украинскому изданию Овоzrеvатеl Луценко рассказал о группе отважных украинских расследователей, которые чуть ли не под дулами "сепаратистов" смогли докопаться до истины на обломках погибшего лайнера.
Евразия Daily 09:31
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Газета.Ru 08:50
Общество

Генерал КСИР скончался от коронавируса в Иране

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Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор ГК «Монолит Парнас» Игорь Константинов. Ему вменяют заказ конкурента

По информации 47news, 12 марта оперативники "заказного" отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти встретились с генеральным директором компании ГК "Монолит Парнас" Игорем Константиновым.
47 новостей 10:52
Общество

Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Елена Малышева.
РИА Новости 10:24
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Политика

Югорские инсайды: мэр готовится к встрече с силовиками

Оппозиционный политик из ХМАО заработал на личной трагедии на ток-шоу Гордона Ходят слухи, что югорский лидер "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов умудрился неплохо заработать на скандале, связанном с избиением своего сына в центре социальной помощи "Зазеркалье".
URA.Ru 10:00
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ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения официально назвала распространение коронавируса в мире пандемией.
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В Тульской области ветер оставил без энергоснабжения несколько районов

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Энергетика

Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
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«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

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Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн

Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
Городовой вчера в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
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