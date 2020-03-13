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Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

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Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге Постановление о запрете на проведение массовых мероприятий подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Политика Президент Бразилии заразился коронавирусом Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.

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Политика Юрий Луценко рассказал об украинских героях, узнавших правду о рейсе MH17 В интервью украинскому изданию Овоzrеvатеl Луценко рассказал о группе отважных украинских расследователей, которые чуть ли не под дулами "сепаратистов" смогли докопаться до истины на обломках погибшего лайнера.

Общество Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Елена Малышева.