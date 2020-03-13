Коронавирус
Live24Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Как сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба «Челси», футболист Каллум Хадсон-Одои сделал тест, по итогам которого подтвердился факт наличия у него коронавируса.
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Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Общество
Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава
На сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, касающийся вопросов, связанных с коронавирусом, передает ТАСС.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге
Постановление о запрете на проведение массовых мероприятий подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
В Мурманске из-за снежной бури столкнулись 13 автомобилей
Снежная буря, которая обрушилась в первой половине дня на Мурманск и продолжается до сих пор, создала множество проблем автомобилистам.
Экономика
Баланс ФРС США может вырасти на $1,5 трлн
Финансовая система Соединенных Штатов получит дополнительную поддержку в виде полутора триллионов долларов.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Хоккей
Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей
Политика
В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом
Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
Футбол
Президент «Атлетико»: «Я бы заключил с Симеоне пожизненный контракт»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо похвалил главного тренера команды Диего Симеоне.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Юрий Луценко рассказал об украинских героях, узнавших правду о рейсе MH17
В интервью украинскому изданию Овоzrеvатеl Луценко рассказал о группе отважных украинских расследователей, которые чуть ли не под дулами "сепаратистов" смогли докопаться до истины на обломках погибшего лайнера.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор ГК «Монолит Парнас» Игорь Константинов. Ему вменяют заказ конкурента
По информации 47news, 12 марта оперативники "заказного" отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти встретились с генеральным директором компании ГК "Монолит Парнас" Игорем Константиновым.
Общество
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Елена Малышева.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Политика
Югорские инсайды: мэр готовится к встрече с силовиками
Оппозиционный политик из ХМАО заработал на личной трагедии на ток-шоу Гордона Ходят слухи, что югорский лидер "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов умудрился неплохо заработать на скандале, связанном с избиением своего сына в центре социальной помощи "Зазеркалье".
Общество
ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения официально назвала распространение коронавируса в мире пандемией.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Авто
Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн
Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.