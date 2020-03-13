Коронавирус

Live24Live24Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Как сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба «Челси», футболист Каллум Хадсон-Одои сделал тест, по итогам которого подтвердился факт наличия у него коронавируса.
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