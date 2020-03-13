Как сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба «Челси», футболист Каллум Хадсон-Одои сделал тест, по итогам которого подтвердился факт наличия у него коронавируса.

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Общество Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Здоровье Минздрав разъяснил правила прохождения карантина из-за коронавируса В ведомстве проинформировали, что действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек был на карантине.

Экономика Рынки США пережили крупнейшее падение с 1987 года В первый раз на текущей неделе торги на биржах США приостановили 9 марта на фоне падения нефтяных котировок.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.

Энергетика Брокеры прогнозируют по 100 рублей за доллар В интервью «Российской газете» эксперт заявил, что при снижении стоимости нефти до 15 — 20 рублей за баррель доллар может подняться до отметки в 100 рублей.

Футбол РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Политика Украина на две недели закроет границу для иностранцев Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Армия и оружие Швеция заявила об угрозе военной эскалации в Балтийском регионе Ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает повышенный риск военных инцидентов и конфронтации, сообщает Associated Press со ссылкой на документ службы внешней разведки Швеции (MUST).

Общество Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Общество Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.