Коронавирус
Live24Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Как сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба «Челси», футболист Каллум Хадсон-Одои сделал тест, по итогам которого подтвердился факт наличия у него коронавируса.
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