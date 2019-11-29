Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортФутболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".
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«Это позор»: футболист «ЦСКА» прокомментировал выступление команды в Лиге Европы

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Игрок ЦСКА назвал позором выступление в Лиге Европы

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Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

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Бийол: «Надо сфокусироваться на РПЛ, чтобы подняться там в таблице»

Sport24.ru15:31
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Футбол

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РИА Новости 13:14
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
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Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка.
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Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал усилить международное сотрудничество для противостоянии России, которая представляет реальную угрозу для НАТО.
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«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
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Могли бы, в качестве просвещения, и Ольгу Васильеву позвать, которая посетовала, что «найти сварщика в стране невозможно».
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В качестве вооружения выступает 125-миллиметровая пушка. Танк используется украинскими десантниками и морскими пехотинцами.
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Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Джовани Ло Чельсо высказался о Жозе Моуринью, который стал главным тренером английского клуба, передает Sky Sports.
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Футбол

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
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Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
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