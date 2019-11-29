Футбол
ТАСС СпортФутболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".
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Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Космос
В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Футбол
Макаров вместе с агентом присутствует на матче ЦСКА в ЛЕ
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров присутствует на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4x4
Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» запустила полноценное производство серийной версии обновленного внедорожника Lada 4x4 FL.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Футбол
Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»
Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Общество
Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Кино
Сценарий последнего эпизода «Звездных войн» хотели продать на eBay
Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка.
Хоккей
Челябинский «Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева»
В конце матча «Трактор» вырвал победу — голы забили Ник Бэйлен и Ярослав Косов.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Армия и оружие
Министр обороны Британии назвал Россию угрозой для НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал усилить международное сотрудничество для противостоянии России, которая представляет реальную угрозу для НАТО.
Общество
НАСА купит два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Футбол
«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Здоровье
Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно
Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Общество
Встреча Шнура с министром просвещения показала убогость общества
Могли бы, в качестве просвещения, и Ольгу Васильеву позвать, которая посетовала, что «найти сварщика в стране невозможно».
Армия и оружие
На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ
В качестве вооружения выступает 125-миллиметровая пушка. Танк используется украинскими десантниками и морскими пехотинцами.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Футбол
Хавбек «Тоттенхэма» высказался о назначении Моуринью
Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Джовани Ло Чельсо высказался о Жозе Моуринью, который стал главным тренером английского клуба, передает Sky Sports.
Футбол
Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.