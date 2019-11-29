Футбол
ТАСС СпортФутболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы
ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и венгерский "Ференцварош" (6).
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с чего всё началось
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".ТАСС Спортвчера в 16:11
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«Это позор»: футболист ЦСКА прокомментировал выступление команды в Лиге Европы
Москва 24вчера в 21:30
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