Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".

с чего всё началось

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и венгерский "Ференцварош" (6).

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