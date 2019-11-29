Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортФутболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и венгерский "Ференцварош" (6).
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с чего всё началось

Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".
ТАСС Спортвчера в 16:11

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РИА Новостивчера в 15:47

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Sport24.ruвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
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