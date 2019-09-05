Футбол
Sport24.ruПолузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев
24-летний футболист перенес операцию в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На восстановление полузащитнику потребуется около 6-7 месяцев.
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Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
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Lenta.ru 07:58
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С какими проблемами сталкивается Украина при строительстве новых кораблей
RT на русском 13:14
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Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову
Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
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Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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Свершилось. Складной смартфон Samsung Galaxy Fold поступает в продажу
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Китайская компания Xpeng в скором времени выпустит большой седан P7.
Goroday.ru 08:27
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Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
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