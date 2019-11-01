РПЛ
RT на русскомФутболист ЦСКА Карпов заявил, что ждёт битвы в матче с «Зенитом»
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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ЦСКА прибыл в Петербург на матч с «Зенитом» на самолете Пржевальского
Петербургский дневниквчера в 13:40
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Матч Футбольной национальной лиги перенесли в Москве
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Самым популярным автомобилем среди корпоративных покупателей стал седан Volkswagen Polo, нашедший с января по сентябрь 11,6 тыс. покупателей – на 67% больше, чем годом ранее.
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Стали известны составы Динамо и Ахмата на матч 15 тура чемпионата России.
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Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят дал оценку первому дню заездов на очередном этапе "Формулы-1" – Гран-при США.
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Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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