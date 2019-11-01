РПЛ

RT на русскомRT на русскомФутболист ЦСКА Карпов заявил, что ждёт битвы в матче с «Зенитом»

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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