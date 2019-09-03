Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист ЦСКА Лукас Сантос заявил, что хочет остаться в России

Новичок московского ЦСКА Лукас Сантос, арендованный у бразильского «Васко да Гама», нацелен остаться в России.
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Футболист ЦСКА Лукас Сантос заявил, что хочет остаться в России

RT на русскомвчера в 11:31

Лукас Сантос о расизме в России: «Постараюсь закрыть уши и играть в футбол»

Sports.ruвчера в 13:59

Новичок ЦСКА Лукас Сантос: «Готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть»

Sport24.ruвчера в 10:34

Лукас Сантос: знаю, что Россия — страна, немного отстающая в борьбе с расизмом

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Спорт-Экспрессвчера в 15:27

Лукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие»

Sportbox.RUвчера в 11:18

Лукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие»

Матч ТВвчера в 11:18
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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.
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Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
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Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию

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Samsung в рамках соглашения предоставит судоверфи технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также поможет с разработкой рабочей конструкторской документации танкеров-челноков.
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Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению.
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

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Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

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