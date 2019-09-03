Новичок московского ЦСКА Лукас Сантос, арендованный у бразильского «Васко да Гама», нацелен остаться в России.

Футболист ЦСКА Лукас Сантос заявил, что хочет остаться в России

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