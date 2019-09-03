Футбол
RT на русскомФутболист ЦСКА Лукас Сантос заявил, что хочет остаться в России
Новичок московского ЦСКА Лукас Сантос, арендованный у бразильского «Васко да Гама», нацелен остаться в России.
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Новичок ЦСКА Лукас Сантос: «Готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть»
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Лукас Сантос: знаю, что Россия — страна, немного отстающая в борьбе с расизмом
Чемпионатвчера в 13:11
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Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 06:50
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском вчера в 07:00
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«Проект»: независимых кандидатов в Мосгордуму отказались пускать на выборы после опросов, показавших их победу
Власти Москвы решили не допускать до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов после того, как предварительные опросы, проведенные весной 2019 года, показали их лидерство и непопулярность провластных кандидатов.
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Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию
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Samsung в рамках соглашения предоставит судоверфи технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также поможет с разработкой рабочей конструкторской документации танкеров-челноков.
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Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению.
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
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РБК 02 сентября в 20:00
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США.
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На шахте в Донецке прогремел взрыв
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Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Авто
Представили серийный вариант электрокара Honda E
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Тарантас Ньюс 03:16
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Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Кино
Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.
РИА Новости 05:26
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
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Общество
Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном
ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
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Газета.Ru 01:46
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Стало известно о припадке ярости Трампа из-за Китая
Президент США впал в ярость, узнав о намерении Китая с 1 сентября повысить тарифы в ответ на аналогичные действия американской стороны.
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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