Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".

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Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол назвал позорным выступление команды в текущем розыгрыше Лиги Европы. Такое заявление словенский футболист сделал после домашней игры пятого тура с болгарским «Лудогорцем», сообщает ТАСС. Встреча ЦСКА — "Лудогорец" завершилась со счетом 1:1.

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