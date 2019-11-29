Футбол
РБКФутболист ЦСКА назвал позорным выступление команды в Лиге Европы
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол назвал позорным выступление команды в текущем розыгрыше Лиги Европы. Такое заявление словенский футболист сделал после домашней игры пятого тура с болгарским «Лудогорцем», сообщает ТАСС. Встреча ЦСКА — "Лудогорец" завершилась со счетом 1:1.
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".ТАСС Спортвчера в 16:11
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«Это позор»: футболист ЦСКА прокомментировал выступление команды в Лиге Европы
Москва 24вчера в 21:30
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