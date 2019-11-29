Футбол

РБКРБКФутболист ЦСКА назвал позорным выступление команды в Лиге Европы

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол назвал позорным выступление команды в текущем розыгрыше Лиги Европы. Такое заявление словенский футболист сделал после домашней игры пятого тура с болгарским «Лудогорцем», сообщает ТАСС. Встреча ЦСКА — "Лудогорец" завершилась со счетом 1:1.
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Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".
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