Футбол

ИзвестияИзвестияФутболист Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий японского футбольного клуба «Виссел Кобе» 37-летний Давид Вилья объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции.
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«Зенит» обратился к Вилье, объявившему о завершении карьеры

Sport24.ru09:00

Давид Вилья объявил о завершении карьеры

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«Зенит» — завершившему карьеру Давиду Вилье: «Для нас было честью соревноваться с вами»

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Вилья объявил о скором завершении карьеры

Soccer.ru00:25
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:46, Вашингтон
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Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
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Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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На Россию надвигаются аномальные холода

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Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
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Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
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Армия и оружие

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Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
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Чуть более 30% граждан россии тратят собственные средства во время лечения в бесплатных больницах.
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Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрелы

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Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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HBO хочет снять новый эпизод сериала «Друзья»

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В Тюмени возбуждено уголовное дело после смерти курсанта от менингита

После смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища от менингита возбуждено уголовное дело.
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