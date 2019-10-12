Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаФутболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого". Фильм выйдет на канале "Россия-1" в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.
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Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

По словам 32-летнего футболиста Дмитрия Комбарова, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой. Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".
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