По словам 32-летнего футболиста Дмитрия Комбарова, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой. Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".

с чего всё началось

Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого". Фильм выйдет на канале "Россия-1" в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Происшествия Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове "В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования", — сказали в пресс-службе.

Происшествия Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".

Происшествия Движение на Кольцевой линии московского метро ввели в график После оперативной проверки состав с людьми продолжил движение, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе метрополитена.

Музыка Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.

Экономика Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку» МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

Общество В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Армия и оружие Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.

Авто Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором 9 октября АвтоВАЗ объявил о начале выпуска Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E.

Культура Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.

Происшествия Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.

Наука Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.

Происшествия Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.

Происшествия Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП «Водитель автомобиля КамАЗ, следовавшего в попутном направлении, сбил находившихся на проезжей части дороги в процессе оформления материала по ДТП двух сотрудников ОМВД и двух гражданских лиц — участников ДТП», — заявили в МВД.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.