Футбол
Комсомольская правдаФутболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого". Фильм выйдет на канале "Россия-1" в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.
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По словам 32-летнего футболиста Дмитрия Комбарова, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой. Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".Комсомольская правдавчера в 11:48
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