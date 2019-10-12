Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаФутболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

По словам 32-летнего футболиста Дмитрия Комбарова, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой. Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".
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Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. Он сыграл милиционера в военном фильме

Sport24.ru17:10

Дмитрий Комбаров сыграл в кино милиционера

ProstoProSport14:30

Футболист Дмитрий Комбаров сыграл милиционера в кино

Культуромания14:10

Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Комсомольская правда11:48
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Путин заявил, что он не против либерализма

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Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
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В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
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Скончался вышедший первым в открытый космос Алексей Леонов

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни 10 октября.
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В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
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Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
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Украина — Литва 2:0

11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
ProstoProSport 16:34
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Электрический Volvo XC40 оснастят новой мультимедийной системой

Электрическая модель XC40 станет дебютной машиной шведского бренда, которая будет получать обновления ПО и ОС по беспроводной системы, что ставит Volvo Cars на первые позиции в области автоуслуг.
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Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

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РБК 04:06
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В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
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Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
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Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
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Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
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Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
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Политика

Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
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В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone

Где кроме различных оригинальных запчастей продают и легендарный спорткар Nissan Skyline 1990-х и 2000-х годов выпуска с минимальными пробегами и в идеальном практически состоянии и при этом дешевле новых сматрфонов iPhone-11.
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На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.
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В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

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Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

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Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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Солнечный свет оказался неожиданно эффективен для разложения пластика

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Шаман Александр Габышев снова намерен идти в Москву

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Футбол

Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро

Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы.
Sport24.ru 17:14
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Гранит науки: Гипотетическая Девятая планета Солнечной системы может быть древнейшей черной дырой

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Сахалинские врачи проявили себя на курсах повышения квалификации

Трехнедельный курс повышения квалификации для организаторов здравоохранения состоялся на базе приморского филиала академии.
Сахалин.Инфо 06:09
Экономика

ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян

ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
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Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
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Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

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Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
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Дмитрий Комбаров
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Российский футболист, защитник и полузащитник самарских «Крыльев Советов». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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