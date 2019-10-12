Футбол

КультуроманияКультуроманияФутболист Дмитрий Комбаров сыграл милиционера в кино

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. Спортсмен попробовал свои актерские способности, сыграв милиционера в фильме «Перевод с немецкого» режиссера Андрея Мармонтова.
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Футболист Дмитрий Комбаров сыграл милиционера в кино

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