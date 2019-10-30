Шоу-бизнес

PrognozistPrognozistФутболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
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Дмитрий Тарасов забыл, сколько лет его старшей дочери

Bimru.ru11:37

Бывшего футболиста сборной России подловили на незнании возраста дочери

Lenta.ru11:12

Тарасов перепутал возраст своей дочери

Нева Спорт05:39

Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Prognozist05:33

Бывшая жена Тарасова — об интервью игрока: «Нашей дочери 10 лет, а не 11»

Спорт-Экспресс04:55

Бывшая жена Тарасова: ты даже не знаешь возраста своей дочки

Газета.Ru04:34

Бывшая жена — Тарасову: вопросов больше нет. Нашей дочери 10 лет, а не 11

Чемпионат04:15
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Политика

Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.
Известия 06:52
Теннис

Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Экономика

Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд.
ТАСС 18:20
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

РИА Новости 27 октября в 21:17
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Политика

Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
RT на русском 13:57
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Армия и оружие

В России испытают новейшее супероружие

Российское Минобороны приступит к испытаниям новейшей отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 года.
Суть событий 12:48
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

9111.ru 13:06
Киберспорт

Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года

Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:41
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе

Президент России Владимир Путин отреагировал на визит украинского лидера Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе.
Вечерняя Москва 14:39
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Экономика

Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
РБК 14:20
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Общество

Twitter запретит политическую рекламу

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Известия 18:15
Шоу-бизнес

Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах

Актуальные Новости 15:26
Футбол

«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в матче Кубка Германии

Соперник петербургского "Зенита" в Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Вольфсбург" в 1/16 финала Кубка Германии по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 15:38
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Lenta.ru 18:15
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
РИА Новости 15:48
Общество

Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января.
РИА Новости 05:54
Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Взгляд.ру 11:44
Шоу-бизнес

Яна Рудковская займется проблемой суррогатного материнства

Яна Рудковская призналась, что сама проходит через проблемы в связи с суррогатным материнством, поэтому намеревается преодолеть их с помощью шоу.
Дни24 14:07
Происшествия

В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка

РИА Новости вчера в 18:24
Происшествия

Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
Мойка78 16:33
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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