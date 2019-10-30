Шоу-бизнес
PrognozistФутболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери
Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
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Политика
Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.
Теннис
Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Экономика
Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал
Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд.
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
Авто
Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США
В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Политика
Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Армия и оружие
В России испытают новейшее супероружие
Российское Минобороны приступит к испытаниям новейшей отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 года.
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Президент России Владимир Путин отреагировал на визит украинского лидера Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Экономика
Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия
Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Общество
Twitter запретит политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах
Футбол
«РБ Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» в матче Кубка Германии
Соперник петербургского "Зенита" в Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Вольфсбург" в 1/16 финала Кубка Германии по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Общество
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская займется проблемой суррогатного материнства
Яна Рудковская призналась, что сама проходит через проблемы в связи с суррогатным материнством, поэтому намеревается преодолеть их с помощью шоу.
Происшествия
В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка
Происшествия
Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.