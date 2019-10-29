Шоу-бизнес

PrognozistPrognozistФутболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
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Любовь с первого взгляда, измена и борьба за алименты на глазах у миллионов: что стоит за драмой Оксаны и Дмитрия Тарасовых

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Бывшая жена Тарасова — об интервью игрока: «Нашей дочери 10 лет, а не 11»

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«Дочери 10 лет, а не 11»: в Сети потешаются над «шедевральным» интервью Дмитрия Тарасова

Passion.ruвчера в 12:56

День разборок: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения еще одной бывшей жены

Телепрограмма29 октября в 15:27
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Журналист Владимир Познер заявил, что обвинения в лицемерении в отношении уроженца Магнитогорска, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. который получил американское гражданство, неверны.
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NASA поделилось планами лунных миссий

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В Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего мужчины и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем.
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Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
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Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Зеленский устал от негатива, заявил глава офиса президента

Украинский лидер Владимир Зеленский устал от негатива и болезненно реагирует на критику своей команды, заявил глава его офиса Андрей Богдан.
РЕН ТВ 03:43
Финансы

Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

На открытии торгов 31 октября курс доллара снизился на 1 копейку и составил 63,83 рубля.
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Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе

Актуальные Новости вчера в 15:15
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Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета 29 октября в 15:59
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Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
РБК 02:54
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина

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Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
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Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

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Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

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5-летняя дочь Навки и Пескова выиграла турнир по фигурному катанию

Дочь известной российской фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выиграла турнир по фигурному катанию.
Газета.Ru 03:34
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Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
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Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
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Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России

Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Российская газета 03:21
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
Вечерняя Москва вчера в 11:14
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
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В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
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Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
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Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Независимая газета вчера в 08:00
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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