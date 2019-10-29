Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).

Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

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