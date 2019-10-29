Шоу-бизнес
PrognozistФутболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери
Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика
Салливан призвал включить в продление СНВ-3 новое оружие России
Посол США в России Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое Москва не считает частью договора, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:22
Финансы
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Российская газета 14:27
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Общество
Новак отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Россия удовлетворена выдачей Данией разрешения на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 13:50
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Sports.ru 13:12
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
Российская газета 02:46
Хоккей
СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»
LiveSport.ru 15:12
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Футбол
Зенит — Томь 4:0
RT на русском 14:48
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика
Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине
Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.
ТАСС 14:16
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости 11:52
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Музыка
Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении
Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Телепрограмма вчера в 11:59
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Футбол
Ливерпуль — Арсенал 1:0 (1-й тайм)
Последний раз «Арсенал» побеждал «Ливерпуль» в 2015-м.
Матч ТВ 15:20
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52
Политика
Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
МИР 24 14:14
Хоккей
Свечников рассказал о своем суперголе в НХЛ
Известия 14:13
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Вести.Ru 03:30
Футбол
Слуцкий может возглавить «Монако»
Действующий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий, отказавшийся продлить трудовое соглашение с голландским коллективом, может покинуть страну тюльпанов и перебраться в Лигу 1. В среду Metaratings.ru сообщает, что российский специалист планирует трудоустроиться во Франции, где может возглавить тренерский мостик "Монако", за который выступает его бывший подопечный Александр Головин.
Sport.ru 13:14
Армия и оружие
К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов
После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Росбалт 12:53