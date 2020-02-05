Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.

Футболист Тарасов в третий раз стал отцом

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