Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаФутболист Тарасов в третий раз стал отцом

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.
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У Дмитрия Тарасова родилась третья дочка

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Анастасия Костенко стала мамой во второй раз и впервые показала новорожденную дочь

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Многодетный отец Дмитрий Тарасов разместил первые снимки новорожденной дочери

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Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями во второй раз

StarHit.ru10:00

«Любовь удивительна!»: Костенко показала трогательные кадры с новорожденной дочкой

Телепрограмма12:05
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Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Общество

Восстановление инфраструктуры Приангарья обойдется в 40 млрд рублей

Восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнения территорий Иркутской области потребует 40 миллиардов рублей, сообщил на совещании в правительстве региона замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.
РИА Новости 09:59
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в матче Кубка Англии

Футболисты "Тоттенхэма" прошли в 1/8 финала Кубка Англии, победив в переигровке "Саутгемптон" со счетом 3:2.
ProstoProSport 17:09
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta 09:58
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

Ранее в среду пользователи пожаловались на работу приложения "Яндекс.Такси", а также на ограничение доступа к почтовому сервису, медиаплатформе "Яндекс.Дзен" и другим продуктам интернет-компании.
Интерфакс 10:58
Технологии

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Известия вчера в 11:28
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Происшествия

Хотевший «изгнать Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ

Якутский шаман Александр Габышев, который в 2019 году попытался дойти до Москвы для «изгнания Путина», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 17:10
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Космос

16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу

В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Научная Россия вчера в 01:33
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН 14:01
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Кино

Фильм «Текст» станет мини-сериалом

News.ru 09:43
Авто

Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade

Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Tvoe-avto.com 15:55
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
Экономика

Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Взгляд.ру 02:42
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Происшествия

Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 19:09
Культура

Участница «Холостяка» с Тимура Батрутдиновым пришла на новый сезон шоу

Uznayvse.ru 03:26
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
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Астрономы составили каталог легких двойных белых карликов

Белые карлики не имеют собственных термоядерных источников энергии, поддерживаются за счет давления вырожденных электронов и очень медленно остывают из-за небольшой площади поверхности.
N+1 07:58
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
ToDay News Ufa 03 февраля в 13:29
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563. По последним данным, заражены 28 018 человек, 1153 пациента выписаны.
Народные новости 18:39
Футбол

Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова

Чемпионат 17:38
Авто

Чаще всего угоняют Toyota, Hyundai, Kia и Lexus

В конце прошлой недели стало известно, что в России чаще всего угоняют автомобили марки Toyota, Hyundai, Kia и Lexus.
Саминвестор 03 февраля в 02:58
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org вчера в 16:15
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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