с чего всё началось

Сегодня, 5 февраля, Дмитрий Тарасов в своем микроблоге сообщил о втором прибавлении в своей молодой семье. Он поделился первыми кадрами из перинатального центра в Московской области, лаконично поблагодарив свою молодую жену за их вторую общую дочь.

Политика На Украине признали неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Экономика Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.

Общество Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.

Здоровье Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите Вань Юньбинь приехал в Читу около тех лет назад из города Наньчан юго-восточной китайской провинции Цзянси, в России он, как и многие граждане Китая, занимается бизнесом.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Политика Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Политика В США пригрозили санкциями «Роснефти» из-за Венесуэлы Чиновники из команды Трампа не исключают введения неких рестриктивных мер в отношении российской компании "Роснефть", чтобы повлиять на руководство Венесуэлы.