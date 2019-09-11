Шоу-бизнес
Bimru.ruАнастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Сегодня, 5 февраля, Дмитрий Тарасов в своем микроблоге сообщил о втором прибавлении в своей молодой семье. Он поделился первыми кадрами из перинатального центра в Московской области, лаконично поблагодарив свою молодую жену за их вторую общую дочь.
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с чего всё началось
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.Российская газета14:44
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