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Вести.RuВести.RuФутболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь. Дмитрий и Анастасия уже воспитывают дочь Милану, родившуюся в 2018 году.
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с чего всё началось
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram
 о рождении третьего ребенка.
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