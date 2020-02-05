с чего всё началось

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь. Дмитрий и Анастасия уже воспитывают дочь Милану, родившуюся в 2018 году.

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

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