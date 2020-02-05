Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuФутболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь. Дмитрий и Анастасия уже воспитывают дочь Милану, родившуюся в 2018 году.
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У Дмитрия Тарасова родилась третья дочка

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«Любовь удивительна!»: Костенко показала трогательные кадры с новорожденной дочкой

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StarHit.ru10:00

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В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
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