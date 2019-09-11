Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuФутболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь. Дмитрий и Анастасия уже воспитывают дочь Милану, родившуюся в 2018 году.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

У Дмитрия Тарасова родилась третья дочка

WomanHit.ru11:13

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

РИА Новости10:33

Многодетный отец Дмитрий Тарасов разместил первые снимки новорожденной дочери

Woman.ru10:50

Снова папа: Дмитрий Тарасов показал фото новорожденного ребенка

7Дней.ру10:41

«Любовь удивительна!»: Костенко показала трогательные кадры с новорожденной дочкой

Телепрограмма12:05

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями во второй раз

StarHit.ru10:00

Анастасия Костенко стала мамой во второй раз и впервые показала новорожденную дочь

Вокруг ТВ09:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Экономика

Стоимость акций Tesla резко снизилась

Стоимость одной акции компании Tesla американского бизнесмена Илона Маска после шестидневного роста снизилась до $730, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
Rambler News Service 14:25
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:23
Здоровье

ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Известия 10:02
Общество

«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах

Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
RT на русском 09:39
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Политика

Владимир Путин: «поправки к Конституции продиктованы жизнью»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции. По мнению главы государства, они «продиктованы жизнью».
Инфо24 вчера в 08:07
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me вчера в 13:10
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС 06:00
Космос

Астрономы обнаружили галактику-монстра

Например, Млечный Путь образует около одной новой звезды в год.
Машины и Механизмы 14:23
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
РИА Новости 13:42
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Здоровье

Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
РБК 06:08
Общество

В украинском учебнике по истории нашли фотографию Киану Ривза

Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Подмосковье Сегодня вчера в 10:00
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Общество

Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Интерфакс - Россия 10:02
Общество

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
RT на русском 11:40
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Экономика

WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи предложил купить eBay за $30 млрд

Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей) предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Политика

Киев признал неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости 12:44
Политика

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Российская газета вчера в 10:01
Происшествия

Число жертв схода лавины в Турции возросло до 23 человек

До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции.
REGNUM 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное