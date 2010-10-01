Общество
RT на русскомФутболист Дьяков: не вижу альтернативы Путину
Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что он выступает за внесение поправок в Конституцию, и отметил, что не видит альтернатив Владимиру Путину на посту президента России.
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Здоровье
Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы
В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины.
Город55.ру 05:37
Экономика
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
В середине мая немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы ЕС.
RT на русском 06:42
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Происшествия
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Общество
Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Здоровье
До 90% обращений в больницы Татарстана были «на всякий случай»
До 90% обращений в приемные покои 7-й горбольницы и ДРКБ были «на всякий случай» в период, когда поликлиники оставались закрытыми для плановых приемов.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 05:18
Происшествия
В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки
Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 08:26
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Политика
Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево
Специальный туннель для дезинфекции установлен не только в резиденции президента России в Ново-Огарево, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданы и объяснимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя передумала насчет денег
Семья Сергей Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передумала насчет денег: соответствующий вопрос готов обсуждать брат водителя.
Lenta.ru 06:34
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Экономика
Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля
В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями.
Live24 06:43
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек
С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Общество
С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку
Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
Экономика
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
РИА Новости вчера в 19:18
Происшествия
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Сотрудники ФСИН в среду вновь приехали в квартиру актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, ожидается, что позже артиста доставят на допрос.
Взгляд.ру 05:17
Политика
Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
Общество
Мишустин отменил более 450 советских актов
Отменены 450 актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений: они утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.
Вести.Ru 05:08
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36