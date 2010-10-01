Общество

RT на русскомRT на русскомФутболист Дьяков: не вижу альтернативы Путину

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что он выступает за внесение поправок в Конституцию, и отметил, что не видит альтернатив Владимиру Путину на посту президента России.
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Футболист Дьяков: не вижу альтернативы Путину

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Российский футболист рассказал, что делать людям, которые не хотят видеть Путина у власти

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Дьяков выступил за Путина и поправки в Конституцию

ProstoProSportвчера в 16:59
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Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

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Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
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Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
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Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
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До 90% обращений в больницы Татарстана были «на всякий случай»

До 90% обращений в приемные покои 7-й горбольницы и ДРКБ были «на всякий случай» в период, когда поликлиники оставались закрытыми для плановых приемов.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 05:18
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В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
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Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево

Специальный туннель для дезинфекции установлен не только в резиденции президента России в Ново-Огарево, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданы и объяснимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя передумала насчет денег

Семья Сергей Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передумала насчет денег: соответствующий вопрос готов обсуждать брат водителя.
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В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями.
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Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек

С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
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США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

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Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
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Мишустин отменил более 450 советских актов

Отменены 450 актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений: они утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.
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