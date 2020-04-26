Коронавирус

ИзвестияИзвестияФутболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку

Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции, сообщает в воскресенье, 26 апреля, Daily Mirror. Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мойзе Кин устроил вечеринку с моделями во время карантина. «Эвертон» планирует наказать игрока

Sport24.ru04:55

Форвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина

Газета.Ruвчера в 19:30

Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками

Чемпионатвчера в 22:45

«Эвертон» об участии Кина в вечеринке: «Подобное поведение недопустимо»

Sports.ruвчера в 21:35

«Клуб потрясен действиями игрока». Нападающий «Эвертона» устроил вечеринку в самоизоляции

Матч ТВ01:39

Нападающий сборной Италии устроил «антикарантинную вечеринку»

РЕН ТВвчера в 19:03

Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив дома вечеринку

РИА Новостивчера в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Здоровье

Василий Орлов: «Расслабляться точно не надо»

В своем инстаграм-аккаунте губернатор рассказал о том, как область борется с коронавирусной инфекцией и призвал амурчан не расслабляться.
ИА Порт Амур 05:04
Общество

Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе

В одном из недавних интервью экс-кандидат в президенты РФ объяснила, чем руководствовалась, соглашаясь на сделку.
OAnews 01:45
41
Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
128
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,3K
Общество

Депутат Госдумы заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
Misanec.ru вчера в 08:54
2,6K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев съехал от жены и сына

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
5
Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
126
Футбол

Дзюба попал в топ-10 лучших игроков Европы с истекающими контрактами

Давид Сильва (Манчестер Сити) Добавим, что на момент приостановки чемпионата России в текущем сезоне Дзюба провел 28 матчей за Зенит во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и 12 результативных передач.
Советский спорт 01:17
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
171
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета 24 апреля в 23:26
326
Общество

Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
38
Общество

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

ТАСС 05:31
Армия и оружие

NI: В России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»

Издание The National Interest сообщило о начале разработки малозаметного вертолетно-реактивного гибрида «Камов».
Дни24 вчера в 08:47
10
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
949
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
27
Здоровье

Четверть новых случаев заражения коронавирусом выявлена в Ростове

Всего в донской столице выявлен 151 случай заражения COVID-19 из 533 зафиксированных в регионе.
Donday.ru 24 апреля в 05:16
95
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1K
Общество

В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
7
Здоровье

В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом

Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Общество

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
20
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
4
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
686
Кино

«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года

Inc-news.ru вчера в 18:15
Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 24 апреля в 10:53
373
Футбол

«Милан» рассматривает Йовича в качестве замены Ибрагимовичу

22-летний нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может заменить шведа Златана Ибрагимовича в «Милане», сообщает Calciomercato.
Чемпионат 04:21
Происшествия

В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»

В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
24
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
442
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, графство Мерсисайд, Северо-Западная Англия. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист ивуарийского происхождения, нападающий клуба «Эвертон» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное