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ИзвестияФутболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку
Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции, сообщает в воскресенье, 26 апреля, Daily Mirror. Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.
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Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками
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