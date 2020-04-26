Коронавирус

ИзвестияИзвестияФутболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку

Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции, сообщает в воскресенье, 26 апреля, Daily Mirror. Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.
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«Эвертон» об участии Кина в вечеринке: «Подобное поведение недопустимо»

Sports.ru21:35

Футболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку

Известия20:35

Форвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина

Газета.Ru19:30

Нападающий сборной Италии устроил «антикарантинную вечеринку»

РЕН ТВ19:03

Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив дома вечеринку

РИА Новости19:01

Игрок «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина. Клуб может оштрафовать футболиста

Sport24.ru17:59
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GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000

Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
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Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом

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Назван способ обмануть коронавирус

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

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В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США

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Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
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Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

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Режим самоизоляции в России предлагают продлить до 12 мая

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Общество

В Кемеровской области выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области за минувшие 24 часа медики подтвердили коронавирус еще у 9 человек, стало известно evo-rus.com Среди новых зараженных 3 человека из поселка Краснобродский, 2 — из Новокузнецка, по 1 — из Кемерова, Белова, поселка Тяжинского и Анжеро-Судженска.
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Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей

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Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
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Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

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Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

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Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
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Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой

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Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

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Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
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Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

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Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

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Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом

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В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

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Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино

Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
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Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
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