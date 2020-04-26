Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции, сообщает в воскресенье, 26 апреля, Daily Mirror. Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.

Общество Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом. 530

Наука Назван способ обмануть коронавирус Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии. 22

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 699

Экономика Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2% Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). 164

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 122

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,3K

Армия и оружие В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия. 41

Авто Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни. 8

Общество Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге "Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский. 1,2K

Общество Режим самоизоляции в России предлагают продлить до 12 мая Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев считает, что ограничения, введенные в нашей стране в связи с распространением коронавируса, нужно продлить минимум до 12 мая. 257

Общество В Кемеровской области выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом В Кемеровской области за минувшие 24 часа медики подтвердили коронавирус еще у 9 человек, стало известно evo-rus.com Среди новых зараженных 3 человека из поселка Краснобродский, 2 — из Новокузнецка, по 1 — из Кемерова, Белова, поселка Тяжинского и Анжеро-Судженска. 30

Политика Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области. 42

Экономика Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина. 31

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 156

Политика Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов "мейнстрёмных" СМИ.

Футбол Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».