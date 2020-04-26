Коронавирус
ИзвестияФутболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку
Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции, сообщает в воскресенье, 26 апреля, Daily Mirror. Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.
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Гаджеты
GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000
Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU вчера в 15:11
Общество
Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом.
РИА Новости 11:37
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Армия и оружие
В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США
В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело вчера в 06:22
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс вчера в 02:20
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
Политика
Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
Невские Новости вчера в 23:53
Общество
Режим самоизоляции в России предлагают продлить до 12 мая
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев считает, что ограничения, введенные в нашей стране в связи с распространением коронавируса, нужно продлить минимум до 12 мая.
Свободная Пресса 01:17
Общество
В Кемеровской области выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области за минувшие 24 часа медики подтвердили коронавирус еще у 9 человек, стало известно evo-rus.com Среди новых зараженных 3 человека из поселка Краснобродский, 2 — из Новокузнецка, по 1 — из Кемерова, Белова, поселка Тяжинского и Анжеро-Судженска.
Evo-rus.com 23 апреля в 02:20
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском 03:48
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Общество
Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
Газета.Ru 08:46
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Экономика
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Политика
Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов "мейнстрёмных" СМИ.
РИА Новости 18:32
Футбол
Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом
Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».
REGNUM 20:09
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
Кино
Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино
Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26