Футбол
Аргументы неделi. КрымФутболист ФК «Севастополь» стал главным тренером «Спартака»
На минувших выходных футбольный клуб «Спартак» остался без главного тренера. Олег КОНОНОВ был отстранен от должности, и теперь исполнять его обязанности будет 37-летний Сергей КУЗНЕЦОВ, который с 2011 по 2014 годы являлся игроком ФК «Севастополь». В городе-герое ему удалось сделать неплохую карьеру.
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«Спартак» временно взял Сергей Кузнецов: он занимался перевозками, пока Кононов не посоветовал стать тренером
Sports.ru29 сентября в 17:31
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