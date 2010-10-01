На минувших выходных футбольный клуб «Спартак» остался без главного тренера. Олег КОНОНОВ был отстранен от должности, и теперь исполнять его обязанности будет 37-летний Сергей КУЗНЕЦОВ, который с 2011 по 2014 годы являлся игроком ФК «Севастополь». В городе-герое ему удалось сделать неплохую карьеру.

Общество «Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.

Экономика ЛУКОЙЛ вернет еще $3 млрд акционерам Компания продляет программу buyback до конца 2022 года ЛУКОЙЛ продлил программу обратного выкупа своих акций до конца 2022 года, ее объем составит $3 млрд.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Общество Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Зеленский рассказал о согласовании даты встречи в Нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшем будущем будет согласована дата встречи в Нормандском формате.

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Культура ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.

Авто Начались продажи УАЗ «Патриот» с «автоматом» Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Происшествия Виновнику смертельной аварии на Малышева продлили арест в СИЗО В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором рассматривалось продление меры пресечения виновнику смертельной аварии на Малышева.

Технологии Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2 Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".

Фигурное катание Фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей Серебряный призер Олимпийских игр - 2018 в командном турнире и бронзовый призер чемпионата мира в парном фигурном катании Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, временно приостановил карьеру по рекомендации врачей.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Происшествия Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.

Политика В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.

Общество Определена обладательница самых красивых ягодиц мира В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.

Политика В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.

Общество В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.

Политика Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.