Возвращение в испанский футбольный клуб Сельта российского нападающего Федора Смолова прокомментировал клубный врач Гарсия Кота. Медик считает, что футболист не опасен в плане коронавируса, как и Россия. Кота отметил, что при этом нападающий пройдет тест на коронавирусную инфекцию.

Футболист Федор Смолов вернулся в испанский клуб «Сельта» из России

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