Футбол

ТАССТАССФутболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Фернандеш перешел в "Краснодар" на правах свободного агента 2 сентября.
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