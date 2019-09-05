Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Фернандеш перешел в "Краснодар" на правах свободного агента 2 сентября.

Футболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы

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