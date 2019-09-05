Футбол
ТАССФутболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Фернандеш перешел в "Краснодар" на правах свободного агента 2 сентября.
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Прогулочный катер затонул у берега Крыма
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Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 на выезде обыгрывает команду Румынии — 2:1. На 29-й минуте отличился защитник гостей Серхио Рамос, который забил 21-й гол за национальную команду.
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Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Здоровье
Запрет продажи спиртного принесет России наркоманов и алкоголиков
Ямальские власти совершают большую ошибку, обсуждая сокращение времени продажи спиртных напитков.
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Бывшая сотрудница детского сада в Британии Ванесса Джордж, выйдет на свободу спустя десять лет заключения.
Gazeta.SPb 14:24
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Премьера сиквела приключенческого боевика «Tomb Raider: Лара Крофт» состоится 19 марта 2021 года.
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Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
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