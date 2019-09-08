Футбол

ИзвестияИзвестияФутболист Гризманн обвинил свою жену в незабитом пенальти

Франция — Албания
4 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
8′
Оливье Жиру
27′
53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
68′
73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
80′
84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
84′
Жонатан Иконе
85′
90′
Соколь Цикалеши
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену в том, что он не смог забить пенальти в ворота национальной команды Албании. Об этом сообщает портал Goal.com.
Читать в источнике
Комментировать
Антуан Гризманн
Не знаю, почему мне не удалось реализовать пенальти. Возможно, это все потому, что моя жена не смотрела матч. Ничего страшного, придется поработать над этим.
— Антуан Гризманн, французский футболистБомбардир.ру 18:41

Подробнее о событии

Гризманн о незабитом пенальти: «Возможно, это из-за того, что жена не смотрела матч»

Sports.ru07:59

Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией

Чемпионат11:37

Гризманн — о незабитом пенальти: «Возможно, это случилось из-за того, что моя жена не смотрела матч»

Матч ТВ12:10

Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти

Sport24.ru14:48

Гризманн допустил, что не забил пенальти из-за жены

Евро-футбол.ру15:40

Гризманн — о незабитом пенальти: «Возможно, это случилось из-за того, что моя жена не смотрела матч»

Sportbox.RU12:10

Гризманн впервые не забил пенальти за сборную Франции и обвинил в этом жену

Lenta.ru16:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open

Известия 22:06
Политика

ЛДПР победила на всех выборах в Хабаровском крае

Lenta.ru 21:45
Кино

В Италии огласили победителей Венецианского кинофестиваля

Главный приз – «Джокер» «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля удостоился фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса.
Газета Metro 13:40
Армия и оружие

Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

Газета.Ru 21:48
Армия и оружие

ФАУ США временно запретило американским авиалайнерам полеты в воздушном пространстве Багам

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в воскресенье временно запретило американским самолетам полеты над пострадавшей от урагана "Дориан" частью Багамских островов.
ТАСС 16:00
Политика

На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика

В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции

В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции.
Эхо Москвы 20:00
Политика

«Единая Россия» победила на выборах Госсобрания Алтая с 34,18% голосов

ТАСС 22:02
Армия и оружие

Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ

Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».
Известия 19:29
Политика

Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда 16:16
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 06 сентября в 11:08
Политика

Квициния собрался оспорить итоги президентских выборов в Абхазии

Лидер оппозиционной партии «Родовые огни» Алхас Квициния намерен оспорить итоги голосования на выборах президента Абхазии.
Ридус 21:11
Политика

Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ

Первое альтернативное телевидение 11:08
Политика

17 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв

Твой Иркутск 22:20
Политика

Пушилин: ДНР планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа 2019 г. глава ДНР Денис Пушилин заявил, что флаг Российской Федерации стал главным символом свободы и независимости для народа Донбасса.
REGNUM 12:38
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Политика

В Хакасии проходят выборы глав районов

REGNUM 01:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Футбол

Италия обыграла Финляндию в отборе на Евро-2020

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 16:50
Политика

Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье

7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Общество

В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение

Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в новом учебном году, поскольку их родители предпочли альтернативные формы образования, говорится в исследовании глобальной образовательной конференции EdCrunch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:31
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество

Во Владивосток пришвартовалось самое большое в его истории круизное судно

"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Космос

Лазер отгонит астероиды от Земли

Идеи создать лазерный перехватчик для астероидов, траектория которых пересекается с Землей, уже выдвигались ранее.
Pravda.Ru 00:00
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Космос

Уникальные советские антенны в Крыму могут превратить музей или уничтожить

Вести Крым 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное