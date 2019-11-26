Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФутболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»

Футболист Златан Ибрагимович возможно продолжит карьеру в ФК «Хаммарбю» из Швеции. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу футболиста в Instagram. В одном из последних постов появилось видео с изображением футболки «Хаммарбю», на которую наносится фамилия нападающего.
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