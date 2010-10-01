Футбол

ТАССТАССФутболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды

Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 28-летний футболист перешел в "Динамо" на правах аренды до конца сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» арендовало нападающего «Уфы» Игбоуна

Sports.ru10:31

«Динамо» подтвердило аренду Игбуна и Хильемарка

Спорт-Экспресс10:24

Игбун перешёл в «Динамо»

Metaratings10:33

Игбун перешел в московское «Динамо»

Советский спорт10:25

Газизов – об уходе Игбуна: нам больно. Он будет одним из ведущих в «Динамо»

Чемпионат10:43

«Динамо» может подписать двух форвардов. Один из них — Игбун

Матч ТВ06:16

«Динамо» может подписать двух форвардов. Один из них — Игбун

Sportbox.RU06:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:10, Вашингтон
Наука

В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Происшествия

В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

Эхо Москвы вчера в 02:00
Политика

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Происшествия

Украинцы закидали камнями линейку в польской школе

Lenta.ru 08:51
Интернет

В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака

Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM вчера в 05:34
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Происшествия

Лев едва не убил женщину во время гастролей цирка в Липецке

КП - Липецк 06:05
Путешествия

Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов

Крым к началу осени посетили 5,8 миллионов туристов, что на 11% больше, чем за восемь первых месяцев в 2018 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 10:21
Футбол

Защитник «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов»

Советский спорт 10:58
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Происшествия

В центре Москвы из пожара спасли троих детей

RT на русском 10:44
Авто

Прототип Volkswagen ID.R задал планку покорения горы Тяньмэнь

Драйв 10:05
Политика

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Политика

Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады

Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.
Российская газета 10:58
Политика

Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
RT на русском 06:01
Футбол

«Челси» продлил контракт с Бабой и отдал его в аренду «Мальорке»

Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке». Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга».
Чемпионат 11:00
Политика

Турция допустила закупку дополнительной партии С-400

Известия 10:52
Армия и оружие

В США придумали оригинальную технологию военной сотовой связи

В перспективе на основе новой технологии коммуникации вне "зоны прямой видимости" Пентагон может построить многоуровневую и унифицированную архитектуру сети сотовой военной связи.
Planet Today 10:42
Происшествия

В Китае 10 детей госпитализировали после нападения на школу

В понедельник, 2 сентября, десять детей попали в больницу после нападения на начальную школу "Чаоянпо" в китайской провинции Хубэй.
Piter.tv 08:48
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Общество

В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Армия и оружие

МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе

Операция США в сирийском Идлибе поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии, заявили в пресс-службе МИД России.
RT на русском 06:44
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Музыка

Курские артисты исполнили гимн и попали в Книгу рекордов Гиннесса

Themediacity.ru 04:49
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Кино

«Выше неба» Оксаны Карас откроет кинофестиваль «Меридианы Тихого»

В первый день будут показаны фильмы Ли Вон-Тхе «Бандит, полицейский, дьявол» и Оксаны Карас «Выше неба».
Культуромания 04:51
Футбол

Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Metaratings 08:35
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод

Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод Супруги официально разводятся.
Экспресс газета 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное