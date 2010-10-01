Футбол
ТАССФутболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 28-летний футболист перешел в "Динамо" на правах аренды до конца сезона.
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