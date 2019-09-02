Футбол
ТАССФутболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 28-летний футболист перешел в "Динамо" на правах аренды до конца сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:40, Вашингтон
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
Российская газета 18:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Общество
Форум «Город образования» посетили более 150 тыс. человек
Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщили организаторы мероприятия.
ТВ Центр 04:01
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Происшествия
Неизвестные с молотками нагло ограбили украинцев в центре Москвы
В Москве ищут вооруженных молотками и топорами мужчин, которые в понедельник ограбили автомобиль в районе Третьего транспортного кольца, похитив у водителя сумку с крупной суммой денег.
ТВ Центр 15:50
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Экономика
Банки начали продажу народных ОФЗ нового формата
Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата.
ТАСС 13:38
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика
Премьер Украины пообещал рост экономики на 40% за пять лет
Премьер-министр Украины Гончарук заявляе, что в ближайшие пять лет экономика страны вырастет на 40%.
ИА Новороссия 05:53
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Футбол
Форвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»
«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды.
Чемпионат 14:52
Космос
Ученые, возможно, обнаружили вулканически активный спутник экзопланеты
AstroNews.ru 31 августа в 02:03
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Футбол
Гендиректор «Уфы»: «Думаю, Игбун будет одним из сильнейших игроков «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru 11:22
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Игры
Звучит как угроза – Konami продолжит делать «высококачественные консольные игры»
После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
Городской портал Новый Нижний 18:20
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World 06:41
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58