Футбол

Новости Ярославля 76.ruНовости Ярославля 76.ruФутболист Игорь Акинфеев исполнил мечту маленького фаната из Ярославля

Футболист пообщался со Степаном и провёл для него небольшую экскурсию по базе. Напоследок сделал совместные фото и подарил игровую футболку с автографом. А эта популярная во всем мире модель из Ярославля осуществила мечты детишек из детского дома.
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Sportbox.RU07:18

Футболист Игорь Акинфеев исполнил мечту маленького фаната из Ярославля

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Мечта сбылась: подросток из Ярославля встретился с Игорем Акинфеевым

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