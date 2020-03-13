Коронавирус

Live24Live24Футболист Хадсон-Одои из «Челси» заболел коронавирусом

Как сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба «Челси», футболист Каллум Хадсон-Одои сделал тест, по итогам которого подтвердился факт наличия у него коронавируса.
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«Неделю российского бизнеса» с участием Путина перенесли из-за вируса

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Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи»

Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских

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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Турция объявила России ультиматум по Сирии

Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
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