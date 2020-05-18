Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба клуба, самочувствие игрока в норме, он находится под наблюдением врачей во Владикавказе. Отмечается, что Плиев не контактировал ни с кем из одноклубников.
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Защитник казанского «Рубина» заболел коронавирусом

Татар-информ07:10

В РПЛ второй положительный тест на коронавирус. После Фарфана заболел Плиев из «Рубина»

Sport24.ru10:00

😷У Плиева из «Рубина» коронавирус. Это второй случай в РПЛ

Sports.ru07:12

СМИ: Заболевший коронавирусом Плиев контактировал с другими футболистами РПЛ

Матч ТВ10:04

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Чемпионат07:08

Появились подробности заражения коронавирусом футболиста «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online07:28

Фото свадьбы, на которой был заразившийся коронавирусом футболист «Рубина»

Спорт-Экспресс08:23
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Происшествия

Жителей российской многоэтажки заперли без еды и лекарств

Ранее в многоэтажке было зафиксировано несколько случаев коронавирусной инфекции, поэтому почти 500 человек оказались на жестком карантине.
Lenta.ru 12:28
Кино

Определены самые сексуальные фильмы всех времен

RuNews24.ru 04:24
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Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
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Шоу-бизнес

Иван Жидков публично отказался платить алименты сыну

Экспресс газета 06:58
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
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Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,7K
Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,6K
Общество

Жителям Саратовской области снова запретили гулять

Жителям Саратовской области вновь запретили прогулки.
Регион 64 12:26
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Политика

Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Уразу-байрам дома

Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома.
Адыгея Сегодня 08:34
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Шоу-бизнес

Анна Семенович показала своих родителей

Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Общество

Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
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Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
18
Общество

До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
728
Общество

У шести депутатов Госдумы выявлен коронавирус

У шести депутатов Госдумы тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.
ТК Звезда 09:35
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Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Политика

Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
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Константин Игоревич Плиев
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Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов», выступющий на правах аренды за казанский «Рубин» до конца сезона 2019/20. Брат Заурбека Плиева.
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