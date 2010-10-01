Футбол
RT на русскомФутболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес
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Маркус Берг: «Я — дерево? Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России»
Спорт-Экспрессвчера в 07:45
«Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России». Маркус Берг — о критике в свой адрес
Sportbox.RUвчера в 11:39
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Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Lenta.ru 05:14
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Единоборства
Хабиб – Конору: «В Москве насильников не ждут»
Sports.ru вчера в 13:13
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Авто
Mitsubishi Pajero покинет российский авторынок
В настоящее время на российском автомобильном рынке Mitsubishi Pajero предлагается с дизельной и бензиновой силовой установкой.
Goroday.ru 17 октября в 09:14
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru 16 октября в 22:57
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко в краже $1,5 млрд
Экс-президент Украины Петр Порошенко украл $1,5 млрд, конфискованные у предыдущего главы государства Виктора Януковича после "майдана" 2014 года, заявил внештатный советник главы Белого дома Дональда Трампа Сэм Кислин.
Газета.Ru 02:41
Религия
Тысячи брянцев собрались на литургию с участием Патриарха Кирилла
Возглавляет божественную литургию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужение собрались тысячи православных верующих.
БрянскToday 04:39
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru вчера в 04:12
Наука
Ученые создали управляемый силой мысли протез рук
Притом с помощью нейроимплантов протезы передают тактильную информацию посредством стимуляции соматосенсорной коры в обоих полушариях головного мозга.
RuNews24.ru вчера в 18:21
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
Авто
Дешевая версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Южнокорейская компания Kia за первые девять месяцев 2019 года зафиксировала наибольший спрос в отношении кроссовера Kia Sportage.
Faktom вчера в 03:35
Армия и оружие
Стреляют по своим же: как ВСУ имитируют атаку со стороны ДНР
Неделю назад в Сети появилось видео, на котором жители села Золотое рассказывают, как ВСУ имитируют обстрелы со стороны ДНР.
ТК Звезда 03:51
Общество
Самолет Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс
Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс, проведя в воздухе 19 часов 16 минут, сообщает авиакомпания на своем сайте в воскресенье, 20 октября.
Известия 04:16
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30