Футбол
RT на русскомФутболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес
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Маркус Берг: «Я — дерево? Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России»
Спорт-Экспрессвчера в 07:45
«Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России». Маркус Берг — о критике в свой адрес
Sportbox.RUвчера в 11:39
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Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Красная весна вчера в 05:55
Политика
Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru 18 октября в 16:55
Политика
Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Общество
Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
REGNUM вчера в 01:41
Политика
Сухогруз из США везет военную помощь Украине: два патрульных корабля
В Одессе 20−21 октября ожидают прибытие из США патрульных катеров для ВМС Украины — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск» (типа Island), которые доставит на своем борту американский сухогруз Ocean Freedom, вышедший из города Балтимор (штат Мэриленд).
Евразия Daily 17 октября в 07:22
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Единоборства
Почему Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях.
RT на русском 05:49
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Кино
Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru вчера в 14:18
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Гаджеты
Инсайдер: Xiaomi CC9 Pro получит камеру на 108 Мп и ценник в 367 долларов
Новый смартфон Xiaomi СС9 Pro получит камеру на 108 Мп и ценник на уровне 367 долларов.
Актуальные Новости 06:50
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Авто
Назвали регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Автоновости дня 18 октября в 09:37
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости вчера в 02:36
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34