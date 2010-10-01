Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес

Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
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