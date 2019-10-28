Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал слухи о том, что летом мог перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».
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Игнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

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Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей.
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Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
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Читинский гарнизонный военный суд в понедельник, 28 октября, на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который, по данным следствия, застрелил восьмерых сослуживцев.
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Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и молодёжной сборной России.
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