Футбол
RT на русскомФутболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал слухи о том, что летом мог перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».
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Игнатьев: «Переход в „Зенит“? Я собираюсь продолжать играть в „Краснодаре“. ВИДЕО»
Sport.ruвчера в 15:14
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