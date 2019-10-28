Футбол
RT на русскомФутболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал слухи о том, что летом мог перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».
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Игнатьев: «Переход в „Зенит“? Я собираюсь продолжать играть в „Краснодаре“. ВИДЕО»
Sport.ruвчера в 15:14
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Профиль вчера в 08:52
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Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Индикатор вчера в 09:00
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Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru 26 октября в 15:30
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Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Лос-Анджелесе. Причиной стали продолжающиеся пожары в Калифорнии.
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Накануне Окружной суд Амстердама наложил арест на 100% акций компании South Stream Transport B.V. Компания занимается строительством морской части "Турецкого потока".
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Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя переброску американских войск в Литву, заявил, что главным принципом белорусской оборонной политики является нанесение неприемлемого урона для противника.
RT на русском вчера в 05:58
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Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
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Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
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В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Газета.Ru вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
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Российская газета вчера в 11:52
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
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REGNUM вчера в 23:28
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Происшествия
В Уфе СК возбудил дело по факту пропажи отца с двумя детьми
ToDay News Ufa вчера в 23:23
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:30
Наука
Ученые усомнились в связи между депрессией и воспалениями
В последнее время было проведено немало исследований, направленных как на изучение депрессии и ее влияния на здоровье всего организме, так и на изучение воспалительных процессов и причин их запуска.
Goroday.ru вчера в 18:39
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19