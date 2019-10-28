Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал слухи о том, что летом мог перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».

Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»

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