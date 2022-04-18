РИА НовостиФутболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины РодригесФутболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.РИА Новости28 октября 2021 года сообщалось, что Роналду и Джорджина Родригес ожидают рождения близнецов.ИзвестияДевочка благополучно родилась, а мальчик не смог выжить.Московский КомсомолецРоналду написал в своих соцсетях, что смерть сына — «величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители».Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьSports.ruSports.ruРосбалтАфиша DailyРамблерWoman.ruRT-спортЛетидорОК!Новый ВекPopcakeDixiNewsRB НовостиГазета.RuSport24.ruFBM.ruLiveResult.RuПрофильКомсомольская правдаЕвро-футбол.руФАНРЕН ТВПодробнее о событииКриштину Роналду сообщил о смерти новорожденного сынаСпорт-Экспресс17:40Криштиану Роналду объявил о смерти одного из своих новорождённых близнецовЧемпионатвчера в 14:38У Криштиану Роналду умер новорожденный сынМосковский Комсомолецвчера в 14:51Футболист Криштиану Роналду рассказал о смерти новорожденного сына от Джорджины РодригесLenta.ruвчера в 14:48Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины РодригесРИА Новостивчера в 14:44Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сынаИзвестиявчера в 15:04Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сынаSports.ruвчера в 14:37Показать ещёОценить902Поделиться