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Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины Родригес

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
РИА Новости
28 октября 2021 года сообщалось, что Роналду и Джорджина Родригес ожидают рождения близнецов.
Известия
Девочка благополучно родилась, а мальчик не смог выжить.
Московский Комсомолец
Роналду написал в своих соцсетях, что смерть сына — «величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители».
Аргументы и Факты

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Криштину Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
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