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Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины Родригес

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
РИА Новости
28 октября 2021 года сообщалось, что Роналду и Джорджина Родригес ожидают рождения близнецов.
Известия
Девочка родилась, а мальчик, несмотря на все усилия врачей, не смог выжить.
Sport24.ru
Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.
РИА Новости

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