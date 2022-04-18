РИА НовостиФутболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины РодригесФутболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.РИА Новости28 октября 2021 года сообщалось, что Роналду и Джорджина Родригес ожидают рождения близнецов.ИзвестияДевочка родилась, а мальчик, несмотря на все усилия врачей, не смог выжить.Sport24.ruТакже у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSports.ruSports.ruРосбалтАфиша DailyРамблерWoman.ruRT-спортЛетидорОК!Новый ВекPopcakeDixiNewsRB НовостиГазета.RuFBM.ruLiveResult.RuПрофильКомсомольская правдаЕвро-футбол.руФАНРЕН ТВПодробнее о событииУ Криштиану Роналду умер новорожденный сынМосковский Комсомолецвчера в 14:51Футболист Криштиану Роналду рассказал о смерти новорожденного сына от Джорджины РодригесLenta.ruвчера в 14:48Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына от Джорджины РодригесРИА Новостивчера в 14:44Криштиану Роналду объявил о смерти одного из своих новорождённых близнецовЧемпионатвчера в 14:38Криштиану Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сынаSport24.ruвчера в 14:37Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сынаSports.ruвчера в 14:37Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рожденииСпорт-Экспрессвчера в 14:35Показать ещёОценить831Поделиться