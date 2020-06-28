Происшествия
Российский ДиалогФутболист «Крузейро» Энрике упал на машине со скалы высотой 200 метров
Полузащитник бразильского "Крузейро" Энрике попал в страшную аварию, но чудом остался жив. Его автомобиль упал со скалы высотой в 200 метров, сообщает Globo Esporte. Инцидент произошел в районе государственного парка Рола Мока.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Футбол
Тренер по физподготовке Бек покинул дортмундскую «Боруссию»
В тренерском штабе дортмундской «Боруссии» произошли изменения. Клуб покинул тренер по физподготовке Андреас Бек.
Sports.ru 09:51
Шоу-бизнес
Губерниев оценил новое фото пловчихи Ефимовой в бикини
На фото пловчихи в купальнике сразу же отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
News.ru 05:59
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник 06:35
Происшествия
Следователи проверят сброс жидкости с фабрики «Норникеля» в тундру
Следственный комитет начал проверку сообщения о сбросе отходов Талнахской обогатительной фабрики (принадлежит «Норникелю») в Норильске, сообщает сайт Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.
Ведомости 04:53
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Кино
На Netflix удалили эпизод «Сообщества» из-за «блэкфейса»
Из Netflix удалили эпизод комедийного сериала «Сообщество» из-за «блэкфейса» — ситуации, в которой актёры носят грим темнокожего человека.
Игромания.ру 26 июня в 12:10
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
Музыка
В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену
Городской32 (Брянск) 04:01
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
Коммерсантъ 06:15
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Здоровье
Названы продукты, ускоряющие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
Общество
В мире коронавирусом заразились более 10 млн человек
Коммерсантъ 06:03
Политика
Лингвист опровергла заявления об ошибках в бюллетенях по поправкам
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заверила, что в предлагаемых для голосования по поправкам к главному закону страны бюллетенях не выявлено лингвистических ошибок.
iReactor 26 июня в 13:41
Политика
Путин назвал испытанием работу в дистанционном формате
Работа в онлайн-формате, без личных встреч стала для главы государства испытанием.
Российская газета 07:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Политика
Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»
Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25