Полузащитник бразильского "Крузейро" Энрике попал в страшную аварию, но чудом остался жив. Его автомобиль упал со скалы высотой в 200 метров, сообщает Globo Esporte. Инцидент произошел в районе государственного парка Рола Мока.

Футболист «Крузейро» Энрике упал на машине со скалы высотой 200 метров

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