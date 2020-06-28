Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФутболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

Футболист бразильского "Крузейро" Энрике свалился с 200-метровой высоты, находясь за рулем автомобиля, но не получил серьезных травм, сообщает Globo Esporte. Происшествие случилось в пятницу в одном из национальных парков Бразилии.
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В Бразилии футболист выжил после падения в машине с 200 метров

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