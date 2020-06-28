Происшествия
РИА НовостиФутболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
Футболист бразильского "Крузейро" Энрике свалился с 200-метровой высоты, находясь за рулем автомобиля, но не получил серьезных травм, сообщает Globo Esporte. Происшествие случилось в пятницу в одном из национальных парков Бразилии.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений
Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
Известия вчера в 22:08
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Известия вчера в 21:08
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для сердца препараты
Доктор Александр Мясников перечислил препараты, способные нанести вред сердцу.
Дни24 вчера в 02:54
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Подмосковью предупредило о грозе с градом и ветре до 20 метров в секунду.
РЕН ТВ 03:16
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Спорт
Kalypso выпустила полное собрание Dungeons 3 — Complete Collection
Издательство Kalypso Media объявило о выпуске полного издания стратегического симулятора подземелья Dungeons 3. В версию Dungeons 3 — Complete Collection включены все ранее вышедшие к игре дополнения и расширения: Once Upon a Time; Evil of the Caribbean; Lord of the Kings; Clash of Gods; An Unexpected DLC; Famous Last Words; A Multitude of Maps.
Игромания.ру 26 июня в 14:41
Гаджеты
Официально: Honor 30 Lite представят 2 июля
В Сети появился тизер, раскрывающий дату премьеры смартфона Honor 30 Lite: его представят в Китае 2 июля одновременно с Honor X10 Max.
iXBT.com 02:57
Общество
В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки
Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Общество
Парки, скверы и летние кафе откроют в Петербурге
Газета.Ru вчера в 20:14
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
Общество
Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 03:29
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.
Известия вчера в 20:08
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:36
Политика
Испытатели вакцины от COVID проголосовали по поправкам к Конституции
По данным Минобороны, медики контролировали соблюдение санитарных требований. Все члены выездной комиссии были в специальной экипировке.
Вести.Ru 03:50
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество
Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам
Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
Эхо Москвы 03:02
Общество
В Югре за сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 26 июня 2020, 09:29 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 15 муниципалитетах.
REGNUM 26 июня в 02:29
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости вчера в 15:48
Фигурное катание
Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU
CT news вчера в 16:15