Происшествия
РИА НовостиФутболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
Футболист бразильского "Крузейро" Энрике свалился с 200-метровой высоты, находясь за рулем автомобиля, но не получил серьезных травм, сообщает Globo Esporte. Происшествие случилось в пятницу в одном из национальных парков Бразилии.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 26 июня в 13:26
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши
Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости 04:30
Политика
Работа в дистанционном формате стала испытанием, заявил Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что работа в дистанционном формате стала испытанием, потому что он любит общаться с людьми и это приносит ему удовольствие.
РИА Новости 06:50
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 26 июня в 13:28
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Путин считает оправданным риск при посещении больницы в Коммунарке
Президент России Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
ТАСС 06:41
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 001 527, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса.
РБК 06:59
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости вчера в 12:58
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Музыка
Кристина Орбакайте отказалась от поездки на «Славянский базар»
Собеседник 26 июня в 05:29
Политика
Путин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом
Россия все переживет и все выстоит, сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-1".
Слово и Дело 04:42
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 26 июня в 05:06
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
Футбол
Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 02:36
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на свой сайт из-за рубежа
Сообщается, что с самого утра были зафиксированы DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф. Предполагают, что из Великобритании и Сингапура.
Слово и Дело 06:38
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
Коммерсантъ 06:15