Футболист бразильского "Крузейро" Энрике свалился с 200-метровой высоты, находясь за рулем автомобиля, но не получил серьезных травм, сообщает Globo Esporte. Происшествие случилось в пятницу в одном из национальных парков Бразилии.

Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости". 2,4K

Политика Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье. 11

Политика Работа в дистанционном формате стала испытанием, заявил Путин Президент России Владимир Путин рассказал, что работа в дистанционном формате стала испытанием, потому что он любит общаться с людьми и это приносит ему удовольствие.

Политика Путин считает оправданным риск при посещении больницы в Коммунарке Президент России Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.

Футбол Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы» Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".