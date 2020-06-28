Происшествия
РИА НовостиФутболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
Футболист бразильского "Крузейро" Энрике свалился с 200-метровой высоты, находясь за рулем автомобиля, но не получил серьезных травм, сообщает Globo Esporte. Происшествие случилось в пятницу в одном из национальных парков Бразилии.
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Футбол
Глушенков: забил в двух матчах кряду, но было бы лучше, если бы «Крылья Советов» выиграли
Получилось забить в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли.
Чемпионат 04:46
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 02:35
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
Новые автомобили 26 июня в 01:58
Общество
Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 21:26
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Газета.Ru 05:26
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Происшествия
Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске
В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
Футбол
«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор
Спорт-Экспресс 03:22
Футбол
СМИ назвали нового главного тренера «Крыльев Советов»
Совет директоров самарских "Крыльев Советов" принял решение назначить Андрея Талалаева главным тренером команды, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:43
Политика
В конгрессе США предложили выделить $3,8 млрд на сдерживание России
В подразделе «Россия и Европа» говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России.
РБК вчера в 18:26
Армия и оружие
В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море
REGNUM вчера в 14:21
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Общество
Мишустин выделил банкам 22,5 млрд руб. на льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам
На предоставление субсидий направлено 22,5 млрд руб. Ранее с предложением о расширении льготной программы выступил Минпромторг.
Коммерсантъ 04:13
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
Lenta.ru вчера в 14:38
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Кино
Walt Disney снова перенесла выпуск фильма «Мулан»
Как сообщили в издании Deadline, на такой шаг в компании пошли по нескольким причинам.
RuNews24.ru вчера в 11:04
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Путин заявил, что инфляция в России сохранится на уровне 4%
В ближайшем будущем инфляция в России достигнет показателя в 4%.
URA.Ru 05:01
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:41
Политика
Москва ответила на обвинения в убийствах военных США в Афганистане
Посольство России в США прокомментировало информацию, согласно которой Москва якобы предлагала вознаграждение за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании, связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам.
Профиль вчера в 01:13