Футбол

Lenta.ruLenta.ruФутболист «Ливерпуля» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается в официальном Twitter ежегодного справочника.
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