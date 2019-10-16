Футбол
Sport24.ruФутболист «Ливерпуля» занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Mirror. В сезоне-2018/19 21-летний футболист сделал 12 голевых передач в матчах английской Премьер-лиги, установив рекорд Гиннесса по количеству ассистов за один сезон АПЛ среди защитников.
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Бывший лидер Польши заявил, что несмотря на хорошие отношения с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, он не исполнил своего замысла.
Lenta.ru 18:41
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
SM News 10:50
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Evo-rus.com 08:41
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Известия 17:24
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.
Газета.Ru 18:35
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Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
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Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Газета.Ru 16:37
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
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Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
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РИА Новости 03:06
Происшествия
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Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
АСТВ 17:50
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Армия и оружие
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
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Российская газета 18:07
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
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Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
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Политика
Гражданку России задержали в Минске по запросу США
Российская гражданка Анна Богачева, включенная в черный список американских властей в рамках дела о «вмешательстве» в выборы, задержана в Минске.
REGNUM вчера в 05:12
Футбол
Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
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Происшествия
СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального
Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства сотрудников ФБК, уточняет СКР.
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Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ 16:47