Футбол

Sport24.ruSport24.ruФутболист «Ливерпуля» занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Mirror. В сезоне-2018/19 21-летний футболист сделал 12 голевых передач в матчах английской Премьер-лиги, установив рекорд Гиннесса по количеству ассистов за один сезон АПЛ среди защитников.
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